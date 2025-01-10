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علوم الدار

الإمارات والبرتغال تبحثان أفضل الممارسات في حماية الموارد العامة

الإمارات والبرتغال تبحثان أفضل الممارسات في حماية الموارد العامة
10 يناير 2025 14:55

اختتم معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة زيارة رسمية إلى جمهورية البرتغال هدفت إلى بناء شراكات استراتيجية فعالة وتبادل أفضل الممارسات، لتحقيق التميز في حماية الموارد العامة.وخلال الزيارة، التقى معالي رئيس الجهاز عددًا من الوزراء والرؤساء لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الرقابة والتدقيق وتعزيز النزاهة، من بينهم معالي فيليبا أوربانو كالفاو، رئيس محكمة الحسابات في البرتغال، وأنطونيو بيريس دا غراسا، رئيس الآلية الوطنية لمكافحة الفساد في البرتغال.
واستعرض الجهاز خلال الزيارة جهوده المستمرة في الارتقاء بنظم الحوكمة، مسلطًا الضوء على الدور الفعّال للقطاعات التنظيمية المسؤولة عن الرقابة والنزاهة، والتنسيق المتكامل فيما بينها لتحقيق استدامة الموارد الوطنية إلى جانب عرضه أفضل الحلول التقنية المبتكرة التي يعتمدها لدعم استراتيجيته في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة.ووفق الجهاز، فإن مواءمته للخبرات وتبادله لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب استعراضه أبرز النماذج الفعّالة التي يطبّقها لتعزيز كفاءة العمليات الرقابية، تأتي ترجمة حقيقية لاستراتيجية دولة الامارات، الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي على مختلف الأصعدة. 

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المصدر: وام
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جهاز أبوظبي للمحاسبة
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