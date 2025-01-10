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علوم الدار

6 جوائز لطلاب صيدلة جامعة العين في «دوفات 2025»

جامعة العين (من المصدر)
11 يناير 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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نجح طلبة كلية الصيدلة في جامعة العين في الفوز بست جوائز متميزة خلال مشاركتهم في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2025». وقد تفوق الطلبة على نظرائهم من جامعات عالمية، مما يجسد الابتكار والتميز البحثي الذي تنفرد به جامعة العين في مجال الصيدلة.
وحصد الطلبة المركز الأول في فئتي أفضل ملصق صيدلاني من حيث الجودة وأفضل ملصق صيدلاني من حيث التنظيم. كما حصلوا على المركز الرابع في جائزة أفضل ملصق صيدلاني إبداعي، والمركز الخامس في كلٍ من جائزة أفضل ملصق صيدلاني موضوعي وأفضل ملصق صيدلاني من حيث التنظيم. واختُتمت الإنجازات بالمركز السادس في جائزة أفضل ملصق صيدلاني متميز.
تعكس هذه الجوائز جهود الطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشرفين في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتعزيز الابتكار، وتطوير مشاريع بحثية رائدة تسهم في تقديم حلول فعالة للتحديات التي يواجهها قطاع الصيدلة والرعاية الصحية. كما تؤكد مكانة جامعة العين كمؤسسة تعليمية رائدة تسعى لتعزيز الابتكار والبحث العلمي. وهنأ الأستاذ الدكتور محمد غطاس، عميد كلية الصيدلة، الطلبة الفائزين قائلاً: «إن هذا الإنجاز المتميز يجسد التفاني والموهبة التي يتمتع بها طلابنا وأعضاء هيئة التدريس. كما يعكس التزام جامعة العين بإعداد قادة المستقبل في مجالي الصيدلة والرعاية الصحية».
وتجسد هذه النجاحات التزام جامعة العين بإعداد طلبتها للتميز على المستوى العالمي، من خلال التركيز على دعم التعليم والبحث العلمي، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، بما يساهم في ترسيخ التميز الأكاديمي، وإحداث تأثير ملموس في تطوير قطاع الرعاية الصحية.

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