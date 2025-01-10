15 ألف صانع  محتوى في «قمة المليار متابع»

دبي (وام)

تستقطب قمة المليار متابع أكثر من 15 ألف صانع محتوى، إلى جانب 125 خبيراً ورئيساً تنفيذياً من كبريات الشركات العالمية كمتحدثين رئيسيين.

كما تبرز «جائزة قمة المليار متابع»، التي تعد الأكبر والأغلى عالمياً لصناع المحتوى الهادف بقيمة مليون دولار، بهدف تحفيز المبدعين على تقديم أفكار تثري المحتوى الرقمي.

وتأهل خمسة مرشحين إلى المرحلة النهائية من الجائزة من خلال تصويت جماهيري بلغ أكثر من 3.3 مليون صوت من مختلف أنحاء العالم.

وتشكل القمة فرصة فريدة لاستكشاف الإمكانات الهائلة لصناعة المحتوى الرقمي، وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي لهذه الصناعة في مختلف المجالات، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للإبداع والابتكار.