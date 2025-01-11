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علوم الدار

وفد مالديفي يطلع على تجارب «محمد بن راشد للإسكان»

خلال الزيارة (من المصدر)
12 يناير 2025 01:22

دبي (الاتحاد)

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استضافت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس، وفداً رسمياً من حكومة جمهورية المالديف ضمن برنامج «القيادات التنفيذية»، الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتجارب المبتكرة في مجال الإدارة الحكومية والإسكان.
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التبادل المعرفي وترسيخ مكانتها الرائدة في تقديم حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، وقد ضم الوفد 31 مسؤولاً حكومياً من القيادات التنفيذية في المالديف، الذين استعرضوا خلال زيارتهم مشاريع المؤسسة وتجاربها الرائدة في الابتكار والاستدامة.
وخلال الزيارة، التي أقيمت في مقر المؤسسة، قدم خبراء من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عروضاً تفصيلية حول آليات تعزيز الاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات الإسكانية، إضافة إلى استعراض أبرز المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وقال ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي: «إن استضافة هذا الوفد تأتي ضمن التزام المؤسسة بمشاركة خبراتها الرائدة في قطاع الإسكان مع الجهات الحكومية الدولية، بما يعزز مكانة دبي كنموذج يحتذى به في تبني أفضل الممارسات المبتكرة والمستدامة».
وأعرب أعضاء الوفد المالديفي عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل المؤسسة في تقديم حلول إسكانية متطورة، وأشادوا بمستوى الابتكار والكفاءة الذي لمسه الوفد خلال زيارته.

المالديف
الإمارات
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
دبي
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