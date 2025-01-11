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علوم الدار

أنس بوخش: قوة التأثير يجب أن تُوظّف لنشر القيم الإيجابية

أنس بوخش متحدثاً خلال الجلسة
12 يناير 2025 01:23

دبي (الاتحاد)

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وجه أنس بوخش، رائد الأعمال وصانع المحتوى الإماراتي، رسالة إيجابية إلى صناع المحتوى بضرورة تحمل مسؤولياتهم في إنتاج ونشر محتوى هادف قادر على إحداث فارق حقيقي في مجتمعاتهم، وتحدث أنس عن رؤيته حول آليات التأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسلطاً الضوء على الجوانب الإيجابية لهذه المنصات ودورها في تشكيل المجتمعات والتحديات التي تفرضها.
وشدد على أن قوة التأثير يجب أن تُوظّف لنشر المحتوى الهادف والقيم الإيجابية وتعزيز التنمية المجتمعية، مؤكداً أهمية المسؤولية الفردية والجماعية في بناء محتوى هادف يحقق الفائدة للجميع.
جاء ذلك في جلسة بعنوان: «بصراحة.. كيف تؤثر؟»، خلال فعاليات قمة المليار متابع 2025، وحذر أنس بوخش، خلال الجلسة، من خطورة انتشار المحتوى غير الإيجابي والذي يؤدي إلى تضليل المجتمعات، داعياً إلى أهمية تعزيز الوعي الرقمي لدى المستخدمين وصناع المحتوى على حد سواء.
وأكد أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لنشر الوعي حول القضايا الإنسانية والاجتماعية، بما يساهم في خلق مجتمعات أكثر تماسكاً ووعياً.
وفي نهاية كلمته، وجّه أنس بوخش رسالة إلى الحضور من المؤثرين قائلاً: «أنت مسؤول وكلنا مسؤولون، فلابد أن تقيّم كل شيء قبل نشره».

أنس بوخش
قمة المليار متابع
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