الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان».. ميناء بيروت يستقبل باخرة إماراتية محملة بـ 3000 طن من المواد الإغاثية

ضمن حملة «الإمارات معك يا لبنان».. ميناء بيروت يستقبل باخرة إماراتية محملة بـ 3000 طن من المواد الإغاثية
12 يناير 2025 15:10

وصلت الباخرة الثانية من المساعدات الإماراتية إلى ميناء بيروت محملة بـ 3000 طن من المواد الإغاثية المتنوعة ضمن الحملة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وكان في استقبال الباخرة معالي الدكتور ناصر ياسين، رئيس الطوارئ الحكومية ووزير البيئة في جمهورية لبنان، يرافقه العميد باسم نابلسي، رئيس الهيئة العليا للإغاثة، حيث تضمنت المساعدات الإغاثية الإماراتية أصنافاً مختلفة من المواد الغذائية ومستلزمات خاصة بالأطفال والنساء ومعدات متنوعة لفصل الشتاء، بالإضافة إلى المستلزمات الإيوائية.

أخبار ذات صلة
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة

وفي هذا الصدد، أكد سلطان محمد سعيد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الالتزام الأخلاقي والدولي لدولة الإمارات نحو الاستجابة العاجلة لإغاثة الأشقاء اللبنانيين المتضررين من الأزمة الحالية، انطلاقاً من الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون وتقديم المساعدة والوقوف مع المنكوبين والجرحى والمصابين إزاء الحروب والصراعات والكوارث والأزمات.

وتطرق إلى الاستجابة الإماراتية الفورية للشعب اللبناني الشقيق منذ بدء الأزمة الراهنة، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لضمان التعافي المبكر والتخفيف من تداعيات وآثار الأزمة على كل المتضررين من مختلف الشرائح والفئات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية اللبنانية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، منوهاً إلى استمرار التعاضد المجتمعي والتضافر المؤسسي في المجتمع الإماراتي الأصيل لتقديم المساعدات الإغاثية، وتلبية الاحتياجات الضرورية للمتأثرين والمحتاجين في مثل هذه الظروف الصعبة والأوقات الحرجة.

المصدر: وام
لبنان
الإمارات
بيروت
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
علوم الدار
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
اليوم 12:35
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
الرياضة
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
اليوم 12:30
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة
علوم الدار
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة
اليوم 12:30
"قمة المليار متابع" في دبي .. منصة عالمية للمحتوى الهادف
علوم الدار
"قمة المليار متابع" في دبي .. منصة عالمية للمحتوى الهادف
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©