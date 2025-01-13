سديم "الوردة" في سماء أبوظبي

بعد 20 ساعة تصوير، التقط مرصد الختم الفلكي الواقع ما بين مدينتي أبوظبي والعين صورة لسديم "الوردة" (Rosette Nebula)، وهو سديم (غاز وغبار كوني) يقع في مجموعة "وحيد القرن".

والضوء الملتقط في الصورة انطلق من السديم عام 3175 قبل الميلاد! أي أن السديم يبعد عنا 5200 سنة ضوئية.

ويبلغ قطره 130 سنة ضوئية.



النجوم الواقعة في قلب السديم عبارة عن عنقود نجمي (تجمع من النجوم) رقمه NGC 2244، والأشعة المنطلقة منها تثير ذرات الهيدروجين والأكسجين الموجودة في السديم، مما يجعله يشع بالهيئة التي تظهر في الصورة.

تُقدَّر كتلة السديم بحوالي 10,000 ضعف كتلة الشمس. معدات وظروف التصوير: تلسكوب قطره 5 إنش وكاميرا ملونة وفلتر تلوث ضوئي. مستوى التلوث الضوئي في مكان الرصد: Bortle 6. مدة التصوير: 20.75 ساعة، بواقع 249 صورة، مدة كل صورة 5 دقائق.

وتكوَّن فريق المرصد من: أسامة غنام، أنس محمد، خلفان النعيمي، وعالج الصورة هيثم حمدي.