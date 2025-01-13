الثلاثاء 14 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

122 مكتباً معتمداً لاستقدام العمالة المساعدة بالدولة

122 مكتباً معتمداً لاستقدام العمالة المساعدة بالدولة
14 يناير 2025 01:39

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أخبار ذات صلة
توثيق أنشطة حمد الشرقي خلال 2024
تعاون بين «أميركية الشارقة» وجامعة كوينز الكندية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، زيادة في مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها، لتصل إلى 122 مركزاً ومكتباً على مستوى الدولة، وفق القائمة المحدثة الصادرة الأسبوع الماضي. 
 وأشارت الوزارة إلى وجود 39 مركزاً في إمارة أبوظبي، بينما يوجد 40 مركزاً في دبي، و7 مراكز في إمارة الشارقة، بواقع 5 مراكز في مدينة الشارقة ومركز واحد في كل من كلباء وخورفكان. 
وكذلك يوجد 18 مركزاً في عجمان، و12 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي. وأرفقت الوزارة تفاصيل القائمة المحدثة لمراكز ومكاتب استقدام العمالة المساعدة على موقعها الإلكتروني، متضمنة اسم المكتب أو المركز والإمارة التي يوجد فيها وأرقام ووسائل التواصل معه. 
ويأتي ذلك في إطار جهود لضبط وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لها، وبما يضمن حقوق أطراف العلاقة التعاقدية كافة من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.
ويحقق التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة 4 مزايا، حيث يحصل صاحب العمل على ضمان لمدة سنتين وتوفير عمالة مدربة وإتمام الإجراءات كافة في مكان واحد، بالإضافة إلى توفير باقات متنوعة لخدمات العمالة المساعدة تشمل التقليدية والمرنة والمؤقتة. 
ودعت الوزارة أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوقهم، وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف.
وقالت الوزارة إنها «تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك وفق الأطر القانونية»، مشيرةً إلى أنها «تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف».
ودعت المتعاملين إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة. 
التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية
حذرت من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد، بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة بالتشريعات الناظمة لعملها، بما يسهم في تحسين وتطوير خدماتها المقدمة لأصحاب العمل والأسر المستفيدة، ويضمن في الوقت ذاته حقوق جميع الأطراف على نحو متوازن من أصحاب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام. 
وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة. 
وأشارت إلى توفير 3 باقات لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة، تتيح خيارات متعددة حسب إمكانات واحتياجات صاحب العمل، وتتنوع هذه الباقات حسب اختلاف المزايا والتزامات، سواء لمكاتب الاستقدام أو صاحب العمل أو العامل المساعد نفسه. 
وأكدت الوزارة، أن هذه الباقات تأتي في إطار متكامل لتعزيز وتنظيم علاقات العمل للعمالة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات جميع أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، وفقاً للتشريعات والقرارات والإجراءات المعمول بها.

وزارة الموارد البشرية والتوطين
دبي
العمالة المساعدة
الشارقة
كلباء
خورفكان
عجمان
رأس الخيمة
الفجيرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين والقضايا المشتركة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس كازاخستان يبحثان علاقات البلدين والقضايا المشتركة
13 يناير 2025
محمد بن راشد: آفاق جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا
علوم الدار
محمد بن راشد: آفاق جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا
13 يناير 2025
لطيفة بنت محمد تكرّم سايمون سكويب بجائزة قمة المليار متابع
علوم الدار
لطيفة بنت محمد تكرّم سايمون سكويب بجائزة قمة المليار متابع
اليوم 00:03
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات طبية لتعزيز قدرة مستشفيات غزة
اليوم 01:41
أطفال نازحون يحاولون الحصول على مياه في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أزمة إنسانية تهدد مليون نازح في خان يونس
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©