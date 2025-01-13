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علوم الدار

تعاون بين مؤسسة حمدان بن راشد وجامعة الخليج العربي

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
14 يناير 2025 01:40

دبي (وام)

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وقعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، اتفاقية تعاون مع جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين في مجال التميز التربوي والطبي والموهبة والابتكار. ووفقاً للاتفاقية، سيعمل الطرفان على إجراء البحوث والدراسات المشتركة في مجالات التميز التربوي والطبي والموهبة والابتكار وتبادل الخبرات التربوية والطبية بينهما، وفق المستجدات، بما يسهم في تخطيط برامج الرعاية المختلفة التي تستهدف المتميزين والموهوبين والمبتكرين.  
وقَّع الاتفاقية الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، ومعالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، رئيس جامعة الخليج العربي.

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
جامعة الخليج العربي
البحرين
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