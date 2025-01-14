شخبوط بن نهيان يفتتح النسخة الـ 14 لـ"معرض عطايا"

تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان مساعدة سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية رئيسة اللجنة العليا لمشروع عطايا، افتتح معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، أعمال النسخة الـ14 من معرض عطايا 2025، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك المارينا" والذي يستمر حتى 18 يناير الجاري.

يمثل معرض عطايا منصة لدعم المشاريع الإنسانية ودعم المجتمعات حول العالم.



وهو معرض سنوي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي لأفضل المنتجات من الأزياء النسائية والمجوهرات والاكسسوارات والأثاث المنزلي يقدمها نخبة من العارضين والمنتجين من الإمارات والعالم وأطلق "عطايا" هذا العام مبادرة نوعية ورائدة تهدف إلى تخصيص عائدات المعرض في دورته الحالية لدعم الشباب الأفريقي.



ويعد معرض "عطايا" منصة رائدة تعكس الجهود الإنسانية والتنموية التي تتبناها دولة الإمارات لتعزيز التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.



يعمل المعرض على تحسين الظروف المعيشية ودعم المجتمعات حول العالم، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة للتحديات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.



في دوراته السابقة، تمكن "عطايا" من إحداث تغييرات جذرية من خلال تنفيذ مشاريع حيوية في عدة دول، مما يعزز التزامه برؤية القيادة الإماراتية في تحقيق الاستدامة وإحداث تأثير إيجابي مستدام.



وفي خطوة لتعزيز الروابط بين الإمارات وأفريقيا، تقرر تنظيم نسخة من "عطايا" في العاصمة التنزانية دار السلام خلال شهر مايو المقبل. يهدف الحدث إلى توسيع نطاق المبادرات الإنسانية وتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين المصممين الإماراتيين والأفارقة تحت منصة مشتركة. ليحقق إضافة مميزة في إنجاح مسيرة "عطايا" الإنسانية.