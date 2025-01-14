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علوم الدار

سايمون سكويب يفوز بجائزة "قمة المليار متابع" في دورتها الثالثة

سايمون سكويب يفوز بجائزة "قمة المليار متابع" في دورتها الثالثة
14 يناير 2025 21:51

اختتمت فعاليات النسخة الثالثة من "قمة المليار متابع 2025"، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في  أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وقد تم الإعلان عن الفائز بجائزة قمة المليار متابع التي تعد أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف وذلك بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.  

اختتمت النسخة الثالثة من "قمة المليار متابع 2025"، في لحظات مؤثرة للمؤثر ورائد الأعمال البريطاني، سايمون سكويب بعد الإعلان عن فوزه بجائزة "قمة المليار متابع" وقيمتها مليون دولار، عبر عن سعادته وامتنانه بالفوز، كرمته سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.  
 
وتعتبر جائزة قمة المليار متابع أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف، أطلقتها القمة تستهدف تشجيع صناع المحتوى الذين يتركون بصمة إيجابية ويساهمون في تغيير المجتمعات نحو الأفضل وصنع أجيال تبني مستقبلاً أعظم ويرسخون قيم التراحم والتعاطف بين البشر.

"قمة المليار متابع" تعد  الأولى من نوعها عالمياً في مجال تشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، كما أنها الأكبر على الإطلاق، إذ تجمع نسختها الثالثة  أكثر من 15 ألف صانع محتوى و420 متحدثا بارزا من المؤثرين والخبراء العالميين، وتشهد عقد أكثر من 300 جلسة تخصصية مباشرة، لشركات ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية والرئيسية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قمة المليار متابع
الإعلام
دبي
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