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علوم الدار

رحلة "محمد بن زايد سات".. من الفكر إلى المدار

رحلة "محمد بن زايد سات".. من الفكر إلى المدار
14 يناير 2025 22:23

قصة "محمد بن زايد سات"..رحلة طويلة ممتلئة بالعقبات والصعوبات والكثير من التحديات، حيث شق هذا القمر الصناعي طريقه بوضوح وجراءة ..ليرسم ملامح جديدة ومميزة.

 
حينما يلتقي الشغف بالعلم والرؤية بالإصرار.. تتحقق الإنجازات الكبرى.. هذه هي قصة "محمد بن زايد سات"، القمر الصناعي الذي أبدعته أيد إماراتية وسواعد تصل إلى عنان السماء، وصممته عقول وطنية.. وذلك لتحقيق رؤية استشرافية.. للمستقبل
في مراكز الأبحاث.. ومعامل الابتكار بدأت تلك العقول الإماراتية ترسم تفاصيل القمر الصناعي محمد بن زايد سات بتقنيات فائقة وبتكنولوجيا متطورة.
 لتخدم بذلك البشرية..وتضع الإمارات في طليعة سباق الفضاء
تصميم القمر الصناعي لم يكن مجرد عملية تقنية.. بل كان تحديا للابتكار.. حيث عمل فريق متخصص من الإماراتيين بلا كلل ولا ملل.. فهو ليس مجرد قمر في الفضاء.. إنه انعكاس لرؤية تسعى للاستدامة ورسم مستقبل أفضل.. وتطور رائد في هذا المجال.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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