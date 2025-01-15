الأربعاء 15 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس أوزبكستان يشهدان توقيع إعلان شراكة بين البلدين وعدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

رئيس الدولة ورئيس أوزبكستان يشهدان توقيع إعلان شراكة بين البلدين وعدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
15 يناير 2025 18:33

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، اليوم، توقيع إعلان بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقع إعلان الشراكة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب الأوزبكي معالي بختيار سعيدوف وزير الخارجية.
كما شهد سموه ورئيس أوزبكستان، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، إعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين شملت مجالات الصناعة والتكنولوجيا والدبلوماسية والثقافة وحماية وتشجيع الاستثمار بجانب مجالات المعادن والمواصفات والمقاييس والزراعة والأمن الغذائي والصناعات الدفاعية والأمنية والعدل.

أخبار ذات صلة
«طريق الأبطال إلى دبي» جاهزة لليلة عالمية 25 يناير
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 50 أسيراً
المصدر: وام
أوزباكستان
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل أكثر من 68 طناً من المساعدات لقطاع غزة
علوم الدار
بتوجيهات محمد بن راشد.. "دبي الإنسانية" تنقل أكثر من 68 طناً من المساعدات لقطاع غزة
اليوم 19:40
عجمان يتفوق على العين بـ «رباعية»
الرياضة
عجمان يتفوق على العين بـ «رباعية»
اليوم 19:36
«طريق الأبطال إلى دبي» جاهزة لليلة عالمية 25 يناير
الرياضة
«طريق الأبطال إلى دبي» جاهزة لليلة عالمية 25 يناير
اليوم 19:30
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 50 أسيراً
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 50 أسيراً
اليوم 19:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس في الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً
اليوم 19:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©