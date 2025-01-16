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علوم الدار

عيادة بورن هول للإخصاب تحصل على اعتماد من كلية علماء الأمراض الأميركية.. معايير عالمية استثنائية لرعاية الخصوبة

عيادة بورن هول للإخصاب تحصل على اعتماد من كلية علماء الأمراض الأميركية.. معايير عالمية استثنائية لرعاية الخصوبة
16 يناير 2025 13:56

حصلت عيادة بورن هول للإخصاب في الإمارات، التابعة لميديكلينيك، على اعتماد كلية علماء الأمراض الأمريكية (CAP) لمختبراتها. وجاء هذا الاعتماد بعد عملية تفتيش ميدانية دقيقة شملت مختبراتها الثلاثة في دبي، أبوظبي، والعين.


يعد برنامج اعتماد CAP للمختبرات برنامجاً دولياً رائداً في التفتيش المخبرى ويُمنح للمختبرات التي تلتزم بمتطلبات صارمة وتظهر تميزًا في ممارساتها المخبرية، وأنظمة مراقبة الجودة ومعايير السلامة.


وعبرت الدكتورة وئام عواد، مديرة إدارة استمرارية الرعاية في ميديكلينيك الشرق الأوسط، عن فخرها بهذا الإنجاز قائلة: "نشعر بسعادة كبيرة لحصولنا على اعتماد CAP. يمثل هذا الاعتماد محطة هامة لعيادة بورن هول للإخصاب في الإمارات، ويعكس التزامنا برعاية المرضى. ويؤكد هذا الاعتماد على المعايير العالية التي نحافظ عليها في مختبراتنا، مما يعكس التزامنا برعاية. 

 الدكتورة وئام عواد مديرة إدارة استمرارية الرعاية في ميديكلينيك الشرق الأوسط

 

 

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من جانبها، قالت جيرالدين إيمرسون، مديرة العمليات المخبرية في بورن هول: "يشرفنا الحصول على اعتماد CAP للمختبرات، الذي يشهد على تفاني فريقنا بأكمله. إن تحقيق اعتماد CAP هو دليل على جهود فريقنا المستمرة، ويتيح لنا تقديم علاجات متقدمة ودقيقة تضمن ثقة أكبر للمرضى".

جيرالدين إيمرسون، مديرة العمليات المخبرية في بورن هول

 


التقنيات المتقدمة في بورن هول


تشتهر عيادة بورن هول للإخصاب في الإمارات العربية المتحدة بتفانيها في تعزيز علاجات الخصوبة والتميز المختبري من خلال تقديم مجموعة شاملة من الحلول المتطورة المدعومة بأدوات تعزز الدقة، والموثوقية، والرعاية الشخصية لمرضاها. 


اكتشف كيف يمكن لعلاجات الإخصاب المتقدمة في بورن هول مساعدتك في رحلتك نحو تكوين أسرة. قم بزيارة www.bournhall-clinic.ae لمزيد من المعلومات أو لحجز استشارة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإخصاب
دبي
ميديكلينيك
الخصوبة
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