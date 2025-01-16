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علوم الدار

محمد بن راشد يكرّم الفائزين بـ «نوابغ العرب 2024»

محمد بن راشد
16 يناير 2025 12:54

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الفائزين الستة بلقب جائزة "نوابغ العرب 2024"، على منصة "متحف المستقبل" في دبي.

وبدأت فعاليات جائزة نوابغ العرب في متحف المستقبل، حيث سيتسلّم الفائزون جوائزهم من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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وشهد احتفالية تكريم الفائزين بالمبادرة، الأكبر من نوعها عربياً، نخبة من العلماء والأكاديميين والمفكرين والباحثين والوزراء والسفراء والدبلوماسيين والمسؤولين، إلى جانب ذوي الفائزين المكرّمين وزملائهم، بحضور وسائل الإعلام المرئي والمسموع والرقمي العربية والإقليمية.

وتم خلال الحدث تكريم الفائزين الستة بجائزة "نوابغ العرب 2024"؛ وهم البروفيسور أسامة الخطيب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والفنان ضياء العزاوي عن فئة الأدب والفنون، والبروفيسور عمر ياغي عن فئة العلوم الطبيعية، والبروفيسورة ياسمين بلقايد عن فئة الطب، والمهندس سهل الحياري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور ياسين آيت سحالية عن فئة الاقتصاد.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نوابغ العرب
الإمارات
محمد بن راشد
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