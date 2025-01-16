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علوم الدار

محمد بن راشد: كرمنا "نوابغ العرب".. نعتز بهم وبما قدموه من إسهامات رائدة

محمد بن راشد: كرمنا "نوابغ العرب".. نعتز بهم وبما قدموه من إسهامات رائدة
16 يناير 2025 15:44

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الفائزين الستة بلقب جائزة "نوابغ العرب 2024"، على منصة "متحف المستقبل" في دبي.
وقال سموه عبر منصة إكس:"كرمنا اليوم "نوابغ العرب" في متحف المستقبل.. نعتز بهم وبما قدموه من إسهامات رائدة في العلوم والآداب والثقافة والاقتصاد والطب والفنون والعمران والمجتمع المعرفي العالمي.... بجهودهم يكتب العرب فصولًا جديدة من الحضارة والعلم والإبداع .

وأضاف سموه :"نبارك للفائزين بجائزة "نوابغ العرب 2024": البروفيسور أسامة الخطيب من حلب السورية عن فئة الهندسة والتكنولوجيا.. والمهندس الأردني سهل الحياري عن فئة العمارة والتصميم.. والبروفيسورة ياسمين بلقايد من الجزائر عن فئة الطب.. والفنان العراقي ضياء الدين العزّاوي عن فئة الأدب والفنون.. والبروفيسور الأردني عمر ياغي عن فئة العلوم الطبيعية.. والبروفيسور الجزائري ياسين آيت عن فئة الاقتصاد.

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وأكد سموه:"تكريمنا اليوم ليس فقط للأفراد، بل للروح العربية وللنبوغ العربي وللأجيال العربية الشابة التي ستكمل مسيرة العلم والمعرفة" .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نوابغ العرب
متحف المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد
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