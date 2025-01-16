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علوم الدار

«قطارات الاتحاد» تطلق شهادات تجنب وخفض الانبعاثات الكربونية

«قطارات الاتحاد» تطلق شهادات تجنب وخفض الانبعاثات الكربونية
17 يناير 2025 01:54

أبوظبي (وام)

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أعلنت شركة قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، عن إطلاق «شهادات تجنب وخفض الانبعاثات الكربونية» الأولى من نوعها في المنطقة. وتُبرز هذه المبادرة المبتكرة الفوائد البيئية لعملائها عند اعتمادهم على خدمات النقل بالسكك الحديدية، وتساهم في تعزيز دور قطارات الاتحاد باعتبارها مساهماً رئيسياً في جهود تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وذلك من خلال اعتماد إطار عمل خاص بتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وربطه بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتعمل هذه الشهادات المدعومة من أداة «إيكوترانزيت» EcoTransIT المعترف بها عالمياً، على تقييم الأثر البيئي للنقل، إلى جانب إثبات وفورات الكربون التي تحققها الشركات، باختيار خدمات السكك الحديدية بدلاً من وسائل النقل الأخرى لشحن بضائعها، الأمر الذي يساعدها على المساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف خفض الكربون في الدولة.

قطار الاتحاد
الإمارات
الانبعاثات الكربونية
السكك الحديدية
الأمم المتحدة
وسائل النقل
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