سيف بن زايد: في 17 يناير.. تتجدد قيم المواطنة الإيجابية المفعمة بالنخوة والولاء

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية إن يوم 17 يناير سيبقى منارةً شامخة تُضيء دروب الأجيال القادمة بالعزم والتفاني.

وأكد سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن «السابع عشر من يناير، يومٌ تتجدد فيه قيم المواطنة الإيجابية المفعمة بالنخوة والولاء، ويتجلّى فيه تلاحم شعب الإمارات بأطيافه كافة مرسّخاً أسمى معاني الإخلاص للوطن، يومٌ نؤكد فيه أننا بقيم العطاء والتضحية سنظل دائماً درعاً منيعاً يحمي الوطن ويحفظ أمنه واستقراره، وسيبقى هذا اليوم منارةً شامخة تُضيء دروب الأجيال القادمة بالعزم والتفاني، وفي ظل قيادتنا الرشيدة ووحدة شعبنا سنواصل كتابة تاريخٍ مجيد لوطنٍ لا يعرف المستحيل».