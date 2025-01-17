«الإمارات للألمنيوم» تحتفي بوصول «سيليستيال» إلى الفضاء

أبوظبي (وام)

احتفلت الإمارات العالمية للألمنيوم، بوصول ألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية إلى الفضاء عبر القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، الذي تم تطويره بأيادٍ إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بتزويد مركز محمد بن راشد للفضاء بألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية بموقعها في جبل علي، وتم تشكيل المعدن لتصنيع الأجزاء الأساسية للقمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» عن طريق أحد شركاء الشركة المحليين.

وأكد سالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، التزام المركز المستمر بدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز نموه من خلال شراكات استراتيجية مثمرة، إذ أظهر التعاون مع شركاء بارزين، مثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، كيف يسهم تكامل الخبرات والطموحات المشتركة في دفع قطاع الفضاء الإماراتي نحو آفاق جديدة.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن استخدام مركز محمد بن راشد للفضاء لألمنيوم «سيليستيال» من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، يؤكد دور الابتكار المستدام في رسم ملامح مستقبل تكنولوجيا الفضاء والمنظومة الصناعية في الدولة.