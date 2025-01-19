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الهلال الأحمر الإماراتي يوزع كسوة الشتاء على 7500 مستفيد في كازاخستان

الهلال الأحمر الإماراتي يوزع كسوة الشتاء على 7500 مستفيد في كازاخستان
19 يناير 2025 11:15

 نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة إغاثة شتوية للمتضررين من موجة البرد القارس والثلوج الكثيفة التي ضربت مناطق واسعة في جمهورية كازاخستان، وذلك في إطار جهود الهيئة الإنسانية في توزيع كسوة الشتاء في عدد من الدول، ومواصلة عملياتها الإغاثية التي تهدف إلى تخفيف تداعيات هذه الظروف المناخية الصعبة على الفئات الأكثر ضعفاً.
 

وأكدت الهيئة أن خطتها هذا العام تتمحور حول توسيع قاعدة المستفيدين من عملياتها في العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وقدمت "الهلال الأحمر" عبر مكتبها في كازاخستان مساعدات إنسانية لـ7500 مستفيد تضرروا من موجة البرد في عدد من المناطق من بينها محافظات شمال كازاخستان، وشرق كازاخستان، وبوفلدارسكي، وكوستناي، وكراكندينسكي، وآباي.

 

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وتضمنت المساعدات مستلزمات إغاثية وطروداً غذائية وملابس شتوية للفئات المستهدفة من أصحاب الهمم، والأيتام، والأطفال، وكبار السن والأسر الفقيرة.


وجددت الهيئة حرصها على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر المتضررة في المناطق التي اجتاحتها موجة البرد، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق أهداف الحملة، المتمثلة بالوصول إلى المستهدفين في مناطقهم، وتوفير المستلزمات التي تساعدهم على التخفيف من تبعات هذه الظروف الاستثنائية الصعبة.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
الهلال الأحمر
كازخستان
الإمارات
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