إعادة التنفس الطبيعي لرضيع عبر استئصال جزء من رئته في «القاسمي»

دبي (الاتحاد)

حقق فريق جراحة الأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً طبياً استثنائياً في عملية دقيقة لاستئصال الفص السفلي من الرئة اليسرى لطفل حديث الولادة لا يتجاوز وزنه 4 كيلوغرامات يعاني عيوباً خلقية في الرئة تعوق قدرته على التنفس، وتم إجراء العملية باستخدام تقنية طفيفة التوغل تعتمد على إحداث ثقوب صغيرة باستخدام منظار جراحي مخصص للأطفال دون الحاجة إلى شق الصدر.

وأشار الدكتور خالد خلفان، مساعد مدير المستشفى للشؤون الطبية، إلى أن العملية التي استغرقت أربع ساعات تكللت بالنجاح التام، حيث غادر الطفل المستشفى بعد ثلاثة أيام بحالة صحية ممتازة، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس تضافر جهود فريق متعدد التخصصات، يضمّ أطباء التخدير والأشعة والأطفال والعناية المركزة للأطفال واختصاصيي التمريض الجراحي.

وأوضح الدكتور محمد حسن، استشاري جراحة الأطفال، أن الطفل كان يعاني عيوباً خلقية على شكل تكيسات في الرئة أعاقت قدرته على التنفس بشكل سليم، وبعد معاينة الحالة من كثب وإجراء الفحوص اللازمة، قرر الفريق الطبي إزالة الفص الرئوي المتضرر باستخدام منظار جراحي متطور مخصص للأطفال، وذلك عبر أربع فتحات صغيرة في الصدر لا يتجاوز طول كل منها 2 سم.

جودة الخدمات

يُعزى هذا النجاح إلى حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والتزامها بتعزيز جودة خدماتها الصحية، والوصول إلى مستويات تنافسية عالمية، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في تقديم الرعاية الصحية المتميزة، وتطبيق أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية.