زخم إماراتي قياسي في «دافوس» يعزز الشراكات الدولية

دافوس (الاتحاد)

تواصل حكومة دولة الإمارات فتح مزيدٍ من الآفاق الدولية للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تمثيلها ضمن الوفود المشاركة في الفعاليات والأحداث الكبرى، وتشهد مشاركة كبريات الشركات الوطنية والقطاع الخاص ضمن وفد الإمارات في منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2025»، زخماً متزايداً بتمثيلها الذي يشكل النسبة الأكبر من وفد الدولة.

كما تشهد الدورة الـ 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي، التي انطلقت في مدينة دافوس بسويسرا في 20 يناير الجاري وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته، أجندة نوعية حافلة لوفد الدولة يشارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية تهدف إلى التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة، وفرص هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة أساسية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، كما تهدف هذه المشاركة القياسية إلى تعزيز الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية أمام شركات القطاع الخاص الإماراتية، بما يفتح لها آفاقاً أوسع للنمو، وهو ما يتيحه المنتدى الذي يعتبر منصّة عالمية تجمع سنوياً أكثر من 3000 شخصية من القادة وصُناع القرار وكبار الشخصيات من أكثر من 130 دولة، كما أنه يعتبر الحدث الذي يجمع أكبر عدد من الشركات في القطاع والخاص من مختلف أنحاء العالم في مكان واحد.



مسارات للنمو الاقتصادي

ضمن أجندة فعاليات المنتدى، يشارك معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في «شركة مبادلة للاستثمار»، في جلسة رئيسية بعنوان «إيجاد مسارات للنمو الاقتصادي في أوقات عدم اليقين»، ويشارك إلى جانب معاليه في الجلسة كل من الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس المشارك لمجموعة كارلايل العالمية، عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وماركوس والنبرغ، رئيس مجلس إدارة بنك سكاندينافيسكا إنسكيلدا في السويد، وعضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، ويدير الجلسة بورج بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويجيب المتحدثون في الجلسة عن التساؤلات حول أهم الخطوات التي يمكن للقادة اتخاذها للتعامل مع المشهد الاقتصادي اليوم، وكيفية إيجاد مسارات للتعاون الاقتصادي على المستوى الدولي، خصوصاً في ظل ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات، حيث تعاني 80% من دول العالم تباطؤاً في النمو متراجعاً إلى أقل من النسب التي كانت موجودة في العقد الذي سبق ظهور «كوفيد - 19»، إضافة إلى ما يشهده العالم من تضاعف للحواجز التجارية ثلاث مرات أكثر من السابق.



النموذج الاقتصادي للهند

يتحدث سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، في جلسة بعنوان «المخطط الاقتصادي للهند»، إلى جانب معالي أشويني فايشناو، وزير السكك الحديدية ووزير الإعلام والإذاعة ووزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند، وسانجيف باجاج، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة باجاج فينسيرف في الهند، وشوبانا كامينيني، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو هيلث المحدودة في الهند.

وتستعرض الجلسة كيف استفادت الهند من خطة عملها الاقتصادية الجديدة وإلى أي مدى يمكن لهذا النموذج الاستمرار في دفع عجلة النمو العالمي. ويشارك بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، في جلسة بعنوان «المؤثرون الجدد في التنمية خلال القرن الحادي والعشرين»، ويتحدث خلال الجلسة كذلك فخامة حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفدرالية، وآنا بيردي، المدير الإداري للعمليات في البنك الدولي، وإرنستو توريس كانتو، رئيس قسم الشؤون الدولية في «سيتي جروب» بالولايات المتحدة الأميركية، ويديرها ميريك دوشيك، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتتناول الجلسة مناقشات حول الرؤية الجديدة للتنمية في سبيل خلق محركات للنمو في الأسواق الناشئة تقود التقدم الاجتماعي والاقتصادي.



الذكاء الاصطناعي

يشارك حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «e&»، في جلسة حول «تطوير الذكاء الاصطناعي من أجل الجميع»، إلى جانب كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وباولا إنجابير، وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، عضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، وبراد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية، عضو تحالف قادة المناخ من الرؤساء التنفيذيين، وبيل توماس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة KPM الهولندية، عضو مجلس الأعمال الدولي.

وتطرح الجلسة أهم التصورات حول اشتداد السباق نحو زعامة الذكاء الاصطناعي، حيث بات الوصول إلى البنية الأساسية الرقمية المرنة والقدرات الحاسوبية المتقدمة والاستثمار القوي بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال أمراً بالغ الأهمية.



النمو في الشرق الأوسط

يشارك أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، في جلسة بعنوان «نظرة بعيدة المدى على النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وتناقش الجلسة السبل التي تمكن المنطقة من الاستثمار في النمو المستدام في ظل التقلبات، حيث من المتوقع أن يصعد النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.8% في عام 2025، ارتفاعاً من 2.2% في عام.



الأمن السيبراني

تتضمن الأجندة جلسة عن التعامل مع التعقيدات السيبرانية، تشارك فيها هدى الخزيمي، مدير مركز الأمن السيبراني في جامعة نيويورك أبوظبي، ومعالي جوبيند سينغ ديو وزير الرقمنة في ماليزيا، ومعالي أوسكار لوبيز وزير التحول الرقمي والخدمة المدنية في إسبانيا، وجاي شودري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة Zscaler في وروبرت م. لي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Zscaler ومؤسس شركة دراغوس.

ويشارك شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة في الإمارات، في حوار شامل حول مخاطر المناخ على الصحة ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي.