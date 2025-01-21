الأربعاء 22 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار النعيمي ومحمد بن سعود يحضران أفراح الريسي في أبوظبي

عمار النعيمي ومحمد بن سعود في صورة جماعية مع العريس بحضور أحمد الريسي (وام)
22 يناير 2025 01:24

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: هدنة غزة خطوة أولى على الطريق الطويل نحو السلام
«حكومة أبوظبي» تطلق استراتيجيتها الرقمية 2025-2027

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء الدكتور أحمد بن ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، بأبوظبي، بمناسبة زفاف نجله زايد، على كريمة عبدالعزيز بن ناصر الريسي.
وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة. كما حضر الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، حفل الاستقبال، وباركا للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة.
كما حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، الحفل الذي أقامه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بمناسبة زفاف نجله «زايد» على كريمة عبدالعزيز ناصر الريسي.
وحضر الحفل، الذي أقيم في قاعة إرث بأبوظبي، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.
 وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة والشيوخ، العروسين بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.

عمار النعيمي
عمار بن حميد النعيمي
عمار بن حميد
الإمارات
أبوظبي
محمد بن سعود القاسمي
ولي عهد عجمان
ولي عهد رأس الخيمة
أحمد ناصر الريسي
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«أونروا»: حجم الدمار في غزة يفوق قدراتنا
اليوم 01:25
طفل يحمل خبزاً على رأسه يمشي أمام مدرسة مدمرة في حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا
اليوم 01:25
ترامب يوقع أوامر تنفيذية في المكتب البيضاوي (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يبدأ ولايته الثانية بسلسلة أوامر تنفيذية
اليوم 01:25
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 9 عسكريين بانفجار شمالي بغداد
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©