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علوم الدار

انطلاق المؤتمر الطبي العراقي الثاني اليوم في دبي

المؤتمر يستمر لمدة يومين في "مكتبة محمد بن راشد"
24 يناير 2025 00:59

دبي (وام)

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تنطلق في دبي اليوم، أعمال المؤتمر الطبي العراقي الثاني، الذي يقام برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين العراقيين، ومن مختلف دول العالم.
ويعد الحدث منصة مثالية، تستهدف تطوير التقنيات الطبية المستقبلية، وتعكس دور دولة الإمارات محوراً عالمياً للرعاية الصحية المتطورة، ودعم الابتكار العلمي.
ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين في «مكتبة محمد بن راشد»، وتنظمه جمعية الإمارات للأمراض الجينية، أحدث التطورات الطبية، ضمن محاور رئيسة تشمل، «علم الجينوم الطبي» ودوره في الطب الشخصي وعلاج الأمراض الوراثية، و«الذكاء الاصطناعي»، وتطبيقاته في التشخيص والعلاج، و«إنترنت الصحة»، وتعزيز مراقبة صحة المرضى عن بُعد.
وتضم فعاليات المؤتمر، حفل «جائزة باو»، التي تهدف إلى تكريم الإبداع والابتكار في القطاع الصحي، وتسليط الضوء على الكفاءات العربية التي ساهمت في تحسين جودة الرعاية الصحية.

 

دبي
الإمارات
نهيان بن مبارك
القطاع الصحي
الرعاية الصحية
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