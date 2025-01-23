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قائد عام «شرطة أبوظبي» والسفير اللبناني يبحثان تعزيز علاقات التعاون المشترك

أحمد سيف المهيري يقدم هدية تذكارية إلى فؤاد دندن بحضور محمد بن طحنون (من المصدر)
24 يناير 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، فؤاد شهاب نبيه دندن، سفير جمهورية لبنان لدى الدولة، بحضور اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام «شرطة أبوظبي».
وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون، بما يحقق الأهداف المشتركة في المجالات الشرطية والأمنية.
كما حضر اللقاء اللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني الظاهري، مدير قطاع شؤون القيادة، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد جاسم محمد الهرمودي، نائب مدير قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، والمقدم فلاح فايع القحطاني، مدير المكتب التنفيذي لشرطة أبوظبي.

السفير اللبناني
محمد بن طحنون
أبوظبي
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شرطة أبوظبي
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