الإمارات وتركيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

أنقرة (وام)

انطلقت أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة خارجية الجمهورية التركية، والتي عقدت في العاصمة التركية أنقرة أمس. وترأس جانب دولة الإمارات في الاجتماع معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وحضور سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، في حين ترأس الجانب التركي نوح يلماز، نائب وزير الخارجية التركي. وأكد الجانبان، خلال المشاورات، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد معالي المرر أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1973، شهدت العلاقات جهوداً مشتركة لتطوير العلاقات والارتقاء بها، وبلغت هذه العلاقات مستوى غير مسبوق، إثر الاجتماع رفيع المستوى بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، في 19 يوليو 2021، حيث مهد الطريق للتوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة في مختلف مجالات التعاون المشترك، منها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، التي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، علماً بأن حجم التجارة البينية شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 108% في عام 2023، ليصل إلى 36.3 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ17.5 مليار دولار أميركي في 2022. وناقش الجانبان التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى هامش المشاورات السياسية، التقى معالي خليفة شاهين المرر، معالي هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، وتمت مناقشة العلاقات الاستراتيجية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.

كما التقى معالي خليفة شاهين المرر، مصطفى فرانك، عضو البرلمان التركي، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع دولة الإمارات وفريقه، وتم بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.