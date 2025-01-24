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علوم الدار

سفيرة الإمارات تقدم نسخة من أوراق اعتمادها إلى نائب وزير خارجية الباراغواي

سفيرة الإمارات تقدم نسخة من أوراق اعتمادها إلى نائب وزير خارجية الباراغواي
25 يناير 2025 00:59

أسونسيون (وام)

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قدمت الدكتورة الصغيرة وبران الأحبابي نسخة من أوراق اعتمادها إلى معالي فيكتور ألفريدو فيردون بيطار، نائب وزير خارجية جمهورية الباراغواي، سفيرة فوق العادة ومفوضة لدولة الإمارات لدى جمهورية الباراغواي، وذلك خلال المراسم التي جرت بمقر وزارة خارجية الباراغواي بالعاصمة أسونسيون.
وتمنى معاليه للسفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها. من جهتها، أعربت الدكتورة الصغيرة الأحبابي عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية الباراغواي، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

الإمارات
الباراغواي
الصغيرة الأحبابي
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