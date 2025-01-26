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علوم الدار

4400 سائق يستفيدون من برنامج  النقاط المرورية في عام 2024

مشاركون في دورة استرداد رخص القيادة (من المصدر)
27 يناير 2025 00:57

أبوظبي (الاتحاد) 

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استفاد 4400 سائق مركبة سجلت بحقهم نقاط مرورية، من دورات خفض النقاط المرورية التي تنفذها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، واسترجاع رخص القيادة، خلال العام الماضي 2024.
وأوضح العميد أحمد جمعة الخييلي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، أن برامج ودورات تخفيض النقاط المرورية تسهم في تعديل سلوكيات قائدي المركبات والحد من الحوادث المرورية.
وحث السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم المروري، قد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة وحجز المركبة.
وقال المقدم نهيان محمد بن زيتون المهيري، رئيس قسم برامج النقاط المرورية، إن خدمة استرجاع رخصة القيادة يستفيد منها قائدو المركبات ممن عليهم 24 نقطة مرورية وذلك بعد استكمال الإجراءات بتحويل النقاط إلى رخصة قيادة سائق المركبة بواسطة تطبيق تم أو مراجعة مراكز إسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات الأمنية ودفع الرسوم (800 درهم) لبرنامج التخفيض و2400 درهم لبرنامج استرجاع رخصة القيادة وحضور الدورة المقررة، ومن بعدها يتم تسديد القيود في برنامج المرور والترخيص الاتحادي.
وأوضح المقدم نهيان محمد المهيري أن برامج النقاط المرورية التأهيلية للسائقين المخالفين تشمل برنامجين الأول يتم من خلاله تخفيض 8 نقاط مرورية «في حال وجود أقل من 24 نقطة مرورية على رخصة القيادة» والبرنامج الثاني مختص باسترجاع رخصة القيادة في حال ارتكاب المخالف 24 نقطة مرورية وذلك من خلال إلحاقه بمحاضرات توعية تثقيفية مكثفة بعد دفع الرسوم المقررة.

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