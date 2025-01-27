الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عارف العواني: «أبوظبي الرياضي» يدعم تعزيز روابط المجتمع

عارف العواني
28 يناير 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: سفاراتنا تعزز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم
منصور بن زايد: تحقيق الازدهار العالمي وبناء حياة أفضل للجميع
عام المجتمع
تابع التغطية كاملة

أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن اعتماد عام 2025، ليكون عام المجتمع، يؤكد اهتمام «القيادة الرشيدة» الدائم بالمجتمع من أجل تحقيق الأفضل دائماً، مؤكداً أن مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان يدعم تعزيز روابط مجتمعنا وأسرنا من خلال استغلال طاقاته وإمكاناته وعلاقاته مع مختلف الجهات، مما يسهم في ترسيخ المسؤولية المشتركة لبناء الوطن وإطلاق الإمكانات والمواهب في شتى المجالات.
وقال: «يعمل المجلس، عبر أندية أبوظبي، على خدمة جميع أفراد المجتمع، وتلبية تطلعات عموم فئات المجتمع وتجسيد مشاركتهم في كافة الأنشطة الرياضية، إيماناً بأن الرياضة هي وسيلة فعالة لتعزيز الروابط الاجتماعية وتوحيد الجهود من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة».
وأشار العواني إلى أن المجلس سوف يواصل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج الرياضية، التي تشجع على المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع صحي ومتعاون، يحتضن العديد من الجنسيات والثقافات المتنوعة.

عارف العواني
مجلس أبوظبي الرياضي
الإمارات
عام المجتمع
تمكين المجتمعات
المسؤولية المجتمعية
التلاحم المجتمعي
تنمية المجتمع
المجتمع الإماراتي
القيم الإماراتية
العمل المجتمعي
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اليوم 11:32
نازحون ينتظرون فحص مركباتهم أثناء عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
آلاف النازحين يستأنفون العودة إلى شمال غزة
29 يناير 2025
أحد سكان قرية يارون يتحدث مع جنود لبنانيين منتشرين لمنع دخول البلدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تنديد أممي باستخدام «القوة المميتة» ضد العائدين بجنوب لبنان
29 يناير 2025
أحد الميادين بالعاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وصول أول وفد روسي رفيع المستوى إلى سوريا
29 يناير 2025
مبنى المؤسسة العامة للنفط في طرابلس (رويترز)
الأخبار العالمية
«المؤسسة الوطنية للنفط»: العمل مستمر في موانئ ليبيا
29 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©