عارف العواني: «أبوظبي الرياضي» يدعم تعزيز روابط المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن اعتماد عام 2025، ليكون عام المجتمع، يؤكد اهتمام «القيادة الرشيدة» الدائم بالمجتمع من أجل تحقيق الأفضل دائماً، مؤكداً أن مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان يدعم تعزيز روابط مجتمعنا وأسرنا من خلال استغلال طاقاته وإمكاناته وعلاقاته مع مختلف الجهات، مما يسهم في ترسيخ المسؤولية المشتركة لبناء الوطن وإطلاق الإمكانات والمواهب في شتى المجالات.

وقال: «يعمل المجلس، عبر أندية أبوظبي، على خدمة جميع أفراد المجتمع، وتلبية تطلعات عموم فئات المجتمع وتجسيد مشاركتهم في كافة الأنشطة الرياضية، إيماناً بأن الرياضة هي وسيلة فعالة لتعزيز الروابط الاجتماعية وتوحيد الجهود من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة».

وأشار العواني إلى أن المجلس سوف يواصل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج الرياضية، التي تشجع على المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع صحي ومتعاون، يحتضن العديد من الجنسيات والثقافات المتنوعة.