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راشد بن حميد: «عام المجتمع» يؤكد الرؤية الحكيمة لقيادتنا

راشد بن حميد: «عام المجتمع» يؤكد الرؤية الحكيمة لقيادتنا
28 يناير 2025 01:12

عجمان (وام)

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة، وإيمانها بدور المجتمع في ريادة الدولة، وتحقيق الإنجازات النوعية. وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عن فخره بالتلاحم المجتمعي في الدولة واستدامة الروابط والعلاقات الأصيلة بين الأفراد كافة، موضحاً أن المبادرة الوطنية تجسد العمل الدؤوب لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، وترسخ مبادئ المسؤولية المشتركة في بناء الوطن، ودعم الطاقات والمواهب، واستثمار القدرات للمضي لمستقبل أجمل للجميع.
وأكد أن التقدم والازدهار الذي تشهده الدولة أساسه مجتمع قوي ومتماسك ومستقر، يسعى لخدمة بلاده ورفع رايتها في المحافل كافة، وقال إن جميع الجهات والدوائر والمؤسسات ستعمل يداً بيد وجنباً لجنب لتحقيق أهداف عام المجتمع، وإطلاق مشاريع ومبادرات إيجابية تلقي بظلالها على جميع نواحي الحياة.

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