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أحمد المهيري: «عام المجتمع» يرسخ قيم الإمارات

أحمد المهيري
31 يناير 2025 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وذلك امتداداً للدور العالمي الذي تلعبه الدولة في الاهتمام بتنمية وتطوير المبادرات الريادية التي ترسخ تطوير المجتمع ومكوناته، وتعزز تنمية العلاقات بين الأجيال، وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، إضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي.
وأوضح معاليه، أن رؤية سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، هي امتداد لنهج دولة الإمارات العربية المتحدة في اهتمامها بالإنسان، وتمكين المجتمع من تحقيق طموحاته، وتشجيعه على الإبداع والابتكار في تطوير المجتمع، والارتقاء بأنظمته وتشجيعه على العمل التطوعي، وتنفيذ المبادرات وإطلاق الإمكانيات والقدرات لدى الأفراد والأسر والمؤسسات عبر المهارات، ورعاية المواهب من أجل وطن الخير والعطاء الذي يحتوي الجميع في محبة وتسامح وتعايش سلمي وتطوير ينعكس على رفاهيته وسعادته.
وأكد أن عام المجتمع يحفز الاهتمام أكثر بالهوية الوطنية، من خلال التركيز على القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخها لدى الأجيال الجديدة، ودعم التماسك الاجتماعي، عبر خلق بيئة مجتمعية متلاحمة تجمع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع من خلال المبادرات النوعية والبرامج والفعاليات، مثل مجالس المجتمع.
وأشار إلى جهود إدارة الشرطة المجتمعية في تعزيز التوعية المجتمعية والأمنية الوقائية لأفراد المجتمع، واهتمامها بتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تسهم في زيادة الوعي بأهمية استقرار الأسرة، وانعكاس ذلك على تعزيز أمن المجتمع، وإيجاد بيئة أسرية صحية وآمنة لضمان استقرار وسعادة الأسرة، وترسيخ قيم المواطنة الإيجابية والتسامح والتعايش السلمي.

أحمد المهيري
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