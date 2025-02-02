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جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة
2 فبراير 2025 08:34

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأحد.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم
هي 4.7 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جبل جيس
الأرصاد
المركز الوطني للأرصاد
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