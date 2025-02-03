طلاب مدارس يزورون إسطبلات «فرسان شرطة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من طلبة عدد من المدارس في أبوظبي إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، للاطلاع على أهداف دوريات الفرسان (الخيالة) وجهودها في حفظ الأمن بالأحياء السكنية في إمارة أبوظبي.

وأكد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي اهتمام الدوريات بنشر التوعية المجتمعية لدى طلبة المدارس والجمهور عموماً بالتركيز على رفع الحس الأمني لديهم، ليكونوا عوناً للشرطة في القضاء على الظواهر السلبية.

وتعرف الزوار، خلال الجولة التعريفية من منتسبي الدوريات الخاصة، إلى مهام الدوريات في دعم مختلف الجهات الشرطية في الميدان ضمن منظومة العمل المتكامل لتعزيز الطمأنينة لدى الجمهور وخدمة لمنظومة الأمن في الإمارة والوقاية من الجريمة، وبث الطمأنينة في المجتمع.

وبلغ عدد زوار إدارة الدوريات الخاصة نحو 13340 زائراً منذ التأسيس عام 2019م وقد شهدت منذ ذلك الوقت مراحل تطويرية مهمة عززت من جهودها في الحفاظ على الأمن والأمان بإمارة أبوظبي.