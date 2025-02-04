عبدالله الجروان: «يوم البيئة الوطني» يجسد نهج الإمارات في التنمية المستدامة

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن يوم البيئة الوطني يُعدّ مناسبة مهمة للاحتفاء بجهود الدولة للمحافظة على البيئة ويمثل فرصة لتأكيد ضرورة تبنّي نهج يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة.

وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة: إن دائرة الطاقة في أبوظبي تضع التحديات البيئية على رأس أولوياتها وقطعت بدورها خطوات نوعية لحماية البيئة، من خلال إطلاق العديد من الاستراتيجيات والسياسات التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق النمو إضافة إلى الاعتماد على الابتكارات والحلول التكنولوجية الرائدة التي تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الدائرة لتحقيق بيئة أكثر استدامة وتحقيق قيمة مضافة.

وأكد أن الدائرة ومن خلال عام المجتمع ستواصل جهودها لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين، وتشجيعهم على تبني الممارسات المستدامة مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.