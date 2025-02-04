الأربعاء 5 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله الجروان: «يوم البيئة الوطني» يجسد نهج الإمارات في التنمية المستدامة

عبدالله الجروان
5 فبراير 2025 01:23

أبوظبي  (وام)

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الأرجنتيني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
الإمارات والأرجنتين تستكشفان فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار

أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن يوم البيئة الوطني يُعدّ مناسبة مهمة للاحتفاء بجهود الدولة للمحافظة على البيئة ويمثل فرصة لتأكيد ضرورة تبنّي نهج يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة.
وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة: إن دائرة الطاقة في أبوظبي تضع التحديات البيئية على رأس أولوياتها وقطعت بدورها خطوات نوعية لحماية البيئة، من خلال إطلاق العديد من الاستراتيجيات والسياسات التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق النمو إضافة إلى الاعتماد على الابتكارات والحلول التكنولوجية الرائدة التي تمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الدائرة لتحقيق بيئة أكثر استدامة وتحقيق قيمة مضافة.
وأكد أن الدائرة ومن خلال عام المجتمع ستواصل جهودها لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين، وتشجيعهم على تبني الممارسات المستدامة مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

دائرة الطاقة
الإمارات
دائرة الطاقة في أبوظبي
يوم البيئة
يوم البيئة الوطني
الاحتفال بيوم البيئة الوطني
التنمية المستدامة
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
الرياضة
«جبلاني» يتصدر ترشيحات سباق العين في جولة «امسح واربح»
اليوم 13:30
"سناب تشات"
اقتصاد
"سناب تشات" تخالف التوقعات وتحقق نمواً وأرباحاً خلال الربع الأخير
اليوم 13:19
ضباط الشرطة في حادثة إطلاق النار في السويد
الأخبار العالمية
تفاصيل جديدة حول حادثة إطلاق النار في السويد
اليوم 13:14
وزير الخارجية الأرجنتيني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
علوم الدار
وزير الخارجية الأرجنتيني يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
اليوم 13:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©