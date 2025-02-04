«القابضة» تعلن إطلاق كرنفالها السنوي في 14 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، تحت شعار «يداً بيد»، أعلنت «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمار سيادية عالمية تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، تنظيم كرنفال «القابضة» (ADQ) المجتمعي السنوي خلال الفترة من 14 إلى 23 فبراير المقبل في منتزه خليفة بأبوظبي.

وقال أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات للمجموعة في «القابضة» (ADQ): «إن تنظيم كرنفال (القابضة) (ADQ) المجتمعي السنوي في هذا العام يأتي تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عام المجتمع تحت شعار (يداً بيد) والذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمجتمع، ويؤكد حرصها على تعزيز استقراره، وترسيخ أركانه ونشر قيم التماسك والترابط بين أفراده في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية».

وأضاف: «نهدف من خلال الكرنفال أن نعمل يداً بيد لتعزيز التعاون والترابط مع المجتمع المحلي، والتشجيع على التواصل والابتكار والإبداع بطريقة مرنة لإحداث أثر إيجابي مستدام للجميع»، داعياً شرائح المجتمع كافة لزيارة الكرنفال والاستمتاع بفعالياته المتنوعة التي تلبي توقعات مختلف الفئات العمرية.

وأشار إلى أن الكرنفال يعد مبادرة نوعية وخاصة ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها «القابضة» (ADQ) في إطار برنامجها للمسؤولية المجتمعية الذي تنفذه في أبوظبي وفي المجتمعات المحلية التي تستثمر بها، حيث تسعى من خلاله إلى نشر الوعي حول «القابضة» (ADQ) ومحفظة شركاتها التي تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى توفير منصة للتواصل مع المجتمع بطريقة إبداعية وممتعة وهادفة.

وسيشهد الكرنفال لهذا العام العديد من الفعاليات الإبداعية والترفيهية والأجنحة التفاعلية، إذ يتضمن مناطق تشمل منصة التفاعل التي تضم أجنحة 18 شركة من شركات «القابضة» (ADQ) تعرض عبرها مساهماتها في تلبية احتياجات المجتمع الأساسية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات. كما يتضمن الكرنفال ساحة المرح التي تتضمن ركن كرة السلة الذي يقام بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA)؛ بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية، وتبني نمط حياة صحي، كذلك يوجد في الكرنفال بوليفارد النكهات الذي يضم عدداً من المطاعم والمقاهي التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات من مختلف الثقافات والبلدان.

وسيستقبل الكرنفال زواره على مدار عشرة أيام من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً تمتد إلى الساعة الحادية عشرة في عطلة نهاية الأسبوع مقابل رسوم رمزية، فيما سيتمكن الأطفال دون سن 12 عاماً من الدخول والاستمتاع بفعاليات الكرنفال مجاناً.

ومن بين الشركات المشاركة التي ستقدم تجربة فريدة في الكرنفال كل من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، و«الاتحاد للطيران»، و«الاتحاد للقطارات»، و«أمستيل»، ومجموعة أغذية، و«بيورهيلث»، و«تعزيز»، ومصنع الخزنة للجلود، و«سلال»، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومجموعة اللولو، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، و«مدن القابضة»، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة مياه وكهرباء الإمارات «إيويك»، و«ويوبنك»، ومجموعة E7.