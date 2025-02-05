2.5 أدنى درجة حرارة في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأربعاء.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 2.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.