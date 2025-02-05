الخميس 6 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

2.5 أدنى درجة حرارة في الإمارات

«الأرصاد»
5 فبراير 2025 08:41

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأربعاء.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 2.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
56 دولة في كأس آسيا للشطرنج بالعين
إيفيتش: جاهز للتحدي مع العين

 وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس  اليوم صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
العين
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
علوم الدار
حمد الشرقي يأمر بزيادة رواتب العاملين في حكومة الفجيرة بنسبة 20%
اليوم 17:19
تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويلعب دور الضحية!
الرياضة
تيباس: ريال مدريد فقد عقله ويلعب دور الضحية!
اليوم 21:15
1.9 مليار درهم إيرادات فندقية خلال «أجمل شتاء في العالم»
اقتصاد
1.9 مليار درهم إيرادات فندقية خلال «أجمل شتاء في العالم»
اليوم 21:14
عمدة ميونيخ يرفض استضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية
الرياضة
عمدة ميونيخ يرفض استضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية
اليوم 21:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©