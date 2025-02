2.5 أدنى درجة حرارة في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأربعاء.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 2.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

#أقل_ درجة _حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 2.5 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ lowest _temperature recorded over the country today morning is 2.5°C in Raknah (Al Ain) at 07:00 UAE Local time. pic.twitter.com/DSoHbooKzj