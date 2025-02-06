«طرق دبي»: 29 مليون مستفيد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية في 2024

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تحقيق إنجاز مجتمعي وإنساني بارز خلال عام 2024، حيث نفذت 63 مبادرة على المستويين المحلي والدولي، استفاد منها ما يقارب 29 مليوناً و224 ألف شخص.

وشملت المبادرات دعم الأيتام والأسر المتعففة وأصحاب الهمم داخل الدولة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للمحتاجين خارج الإمارات استجابةً للأحداث الدولية.

وأكد عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري في الهيئة، أهمية تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى دور المبادرات المشتركة مع الجهات والمؤسسات المختلفة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ روح التعاون والعطاء المستدام.

وأضاف أن الهيئة تواصل ترسيخ القيم المؤسسية والإنسانية، وتطبيق التوجهات الاستراتيجية تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، لما فيه من بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

ولفت إلى أن مبادرات الهيئة شهدت عدداً من الفعاليات والأنشطة المتميزة، من بينها المشاركة في حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 29 مليون شخص، ودعم المتضررين من المنخفضات الجوية، حيث نفذت الهيئة مبادرة توزيع الوجبات في محطات المترو خلال منخفض الهدير، واستفاد منها 1.800 شخص في المرحلة الأولى، وارتفع العدد إلى 3.300 بعد تمديد الحملة.