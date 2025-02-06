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علوم الدار

مذكرة تفاهم بين «الاتحادية للشباب» و«تريندز»

سلطان النيادي لدى توقيع خالد النعيمي ومحمد العلي مذكرة التفاهم (من المصدر)
7 فبراير 2025 02:52

أبوظبي (الاتحاد)

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بحضور معالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وقعت المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات البحثية والعلمية والمعرفية المتعلقة بشؤون الشباب، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من المشروعات البحثية المشتركة، وإطلاق حزمة من استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية لقياس ورصد آراء الشباب وتطلعاتهم حول مجموعة من المجالات والقضايا المحورية.
ووقع المذكرة من الجانبين، خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.
وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: «لطالما حرصت الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات على إشراك الشباب في جميع مراحل صُنع القرار، ومنحهم الفرصة لإبداء آرائهم والمشاركة الفاعلة في تطوير السياسات والمبادرات الوطنية، وذلك لما لهم من أهمية كقوة محركة لإحداث الأثر الإيجابي، لذلك يعتبر الاستماع إلى رؤاهم من أهم الثوابت الوطنية ضمن نهج شامل لمسيرة البناء والتطوير».  وأضاف معالي النيادي: «يُمثّل توقيع مذكرة التفاهم بين المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز تريندز خطوة مهمة نحو ترسيخ البحث المتخصص والتعاون المستدام في المجالات المتعلقة بشؤون الشباب».
بدوره، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز» إن المذكرة تأتي في إطار التزام المركز بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب وإعدادهم لقيادة المستقبل، مؤكداً حرص «تريندز» على تعزيز دوره كمنصة بحثية وعلمية تسهم في إنتاج المعرفة وتقديم الحلول والمقترحات المبتكرة التي تدعم قدرات الشباب وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة نحو تطوير الذات والإبداع والابتكار.

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