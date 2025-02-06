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علوم الدار

«المعلومات الجغرافية» يشارك في اجتماع بجدة

«المعلومات الجغرافية» يشارك في اجتماع بجدة
7 فبراير 2025 02:52

أبوظبي (وام)

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شارك وفد من المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، برئاسة المهندس حامد خميس الكعبي، المدير العام للمركز، في الاجتماع الثاني عشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية، الذي عُقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير.
وقدمت المهندسة أنوار الشمري، المدير التنفيذي لقطاع حوكمة المعلومات الجيومكانية، رئيس فريق عمل الحوكمة الجيومكانية العربي، عرضاً تقديمياً حول تمكين المرأة ودورها الريادي في القطاع الجيومكاني العربي، إلى جانب عرض آخر عن الخطة الشاملة لحوكمة المعلومات الجيومكانية للدول العربية «2025-2026»، مستعرضة فيه التوجهات المستقبلية والإجراءات اللازمة لتحقيق الاستراتيجية الشاملة لمتطلبات الحوكمة الجيومكانية.
من جانبه، قدّم المهندس عبدالله النقبي، خبير الجيوديسي، عرضاً تقديمياً عن المرجع الجيوديسي الوطني الموحّد لدولة الإمارات العربية المتحدة، استعرض من خلاله تجربة الدولة الرائدة في هذا المجال.

الإمارات
مركز المعلومات الجغرافية
جدة
السعودية
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