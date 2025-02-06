«الفارس الشهم 3» توفر مياه الشرب لسكان رفح

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ووفّرت عملية «الفارس الشهم 3» المياه الصالحة للشرب لسكان مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، والمناطق التي عاد إليها الأهالي، عبر عدد من سيارات المياه التي وصلت إلى تلك المناطق، وذلك في ظل الدمار الذي طال خطوط وشبكات المياه الأساسية، مما جعل الحصول على المياه أمراً صعباً للسكان العائدين.

وسيرت عملية «الفارس الشهم 3» قافلة سيارات المياه لتزويد السكان بمياه الشرب وتعزيز صمودهم بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل، حيث وصلت صهاريج المياه إلى عدة مناطق في رفح، لتلبية احتياجات الأهالي في مناطق سكنهم التي دُمرت فيها خطوط المياه، في وقت يعجز فيه السكان عن الحصول على المياه الصحية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها السكان في رفح، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، ما يجعل توفير المياه أولوية قصوى لضمان صحتهم وسلامتهم. وتواصل عملية «الفارس الشهم» تنفيذ مبادرات إنسانية تلبي الاحتياجات الملحة، وتشمل مختلف جوانب الإغاثة، دعماً للاستقرار وتخفيف المعاناة في ظل الأوضاع الراهنة.

وفي سياق متصل، وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية على 63 أسرة نازحة في مخيم «وطني» في منطقة «التل»، لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة.

كما تم توزيع طرود غذائية على 70 أسرة نازحة في مخيم «حيفا»، لمساندتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها أهالي القطاع.

جدير بالذكر أن الإمارات أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة، في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.