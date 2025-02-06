«العين للزهور».. أجواء تنبض بالحياة

العين (وام)

ينطلق غداً «مهرجان العين للزهور 2025»، الذي تنظمه بلدية مدينة العين، ويستمر 10 أيام، على مساحة تصل إلى 12 ألف متر مربع في منطقة الصاروج، موفراً لزواره تجربة استثنائية لعشاق الطبيعة والجمال، وسط أجواء احتفالية نابضة بالحياة.

وقال المهندس عبدالله سلطان الدرعي، مدير إدارة الخدمات الفنية، إن المهرجان فرصة رائعة للاستمتاع بجمال الطبيعة، والمشاركة في الفعاليات الترفيهية والثقافية التي تناسب جميع أفراد العائلة، مع إبداعات فنية فريدة، وسيسهم في تقديم تجربة تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه والمشاركة المجتمعية.

وأضاف الدرعي، أن منطقة المهرجان تم تصميمها على شكل عين بزراعة أكثر من مليون ونصف المليون زهرة بألوان متنوعة، تتوسطها كلمة العين، وتم تركيب 54 مجسماً بالزهور تعكس الإبداع والابتكار في فن تنسيق الزهور، ومجسمات أخرى مضيئة في جميع أرجاء المهرجان.