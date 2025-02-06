سعود بن صقر: منظومة اقتصادية متكاملة تعزز التنافسية

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن إمارة رأس الخيمة بفضل رؤيتها الطموحة، تمتلك اليوم منظومة اقتصادية متكاملة، ومناخاً استثمارياً تنافسياً يدعم الشراكات الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، ويحفّز التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات والأنشطة المتنوعة، وذلك ترسيخاً لمكانتها الاقتصادية المتنامية وجهة عالمية لنمو وازدهار الأعمال، وتحقيقاً لأهدافها التنموية المستدامة.

جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل السنوي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، الذي أقيم في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات بالإمارة؛ احتفاءً بإنجازات الهيئة، ونجاحها في تحقيق أهدافها الاقتصادية للعام 2024، وذلك بحضور شركائها الاستراتيجيين من رواد قطاع الأعمال وممثلي الجهات الحكومية.

وأضاف سموه، أن القطاع الاقتصادي يعد ركيزة في تنفيذ خطط الإمارة ومستهدفاتها التنموية المستدامة باعتباره مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي، وداعماً أساسياً في نهضة وتقدم الإمارة في مختلف المجالات، لذا سنعمل جاهدين على توحيد الرؤى وتسخير كل الإمكانات من أجل تعزيز أداء ومرونة وتنافسية هذا القطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالدور الفاعل للشركاء الاستراتيجيين من رجال الأعمال والمستثمرين في دعم اقتصاد الإمارة، والمساهمة في تحقيق نمو قوي عبر شراكات اقتصادية تعزز المصالح المشتركة، وتحول التحديات إلى فرص للنجاح والازدهار. وأكد سموه، أن هذا النهج يلبي تطلعات المستثمرين للتوسع، وفتح أسواق جديدة، ويعكس مكانة رأس الخيمة وجهة استثمارية آمنة ومستقرة. وثمَّن سموه إنجازات هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» لعام 2024، وجهودها في تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة في تطوير البنية التشريعية الاقتصادية، وتعزيز مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم تنافسية الإمارة وجاذبيتها في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

حضر الحفل السنوي رؤساء ومدراء الجهات الحكومية في رأس الخيمة، ومسؤولو الوزارات والهيئات الاتحادية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الأقسام في الهيئة.

يذكر أن معدل تسجيل الشركات الجديدة في «راكز» حقق نمواً سنوياً بنسبة 76%، حيث ارتفعت من 4.000 شركة في عام 2022 إلى 13.000 شركة في عام 2024. وشهد إجمالي عدد الشركات النشطة في «راكز» نمواً سنوياً بنسبة 33%، مرتفعاً من 17.000 شركة في عام 2022 إلى 30.000 شركة في عام 2024.