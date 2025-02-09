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رئيس الدولة ورئيس غينيا بيساو يبحثان علاقات البلدين ويتبادلان الأوسمة

رئيس الدولة ورئيس غينيا بيساو يبحثان علاقات البلدين ويتبادلان الأوسمة
9 فبراير 2025 18:16

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو. 

وبحث سموه ورئيس غينيا بيساو، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، مختلف مجالات التعاون، خاصةً التنموية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، التي تخدم أولويات التنمية في البلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار. 

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. 

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة دفع علاقات التعاون إلى الأمام بين دولة الإمارات وغينيا بيساو، وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما. 

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وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، خلال اللقاء، الأوسمة. 
وقد منح صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الغيني «وسام زايد»، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وغينيا بيساو، والذي يعد أرفع الأوسمة التي تقدمها دولة الإمارات إلى قادة الدول.

فيما منح رئيس غينيا بيساو، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «وسام أميلكار كابرال»، وهو أعلى وسام تمنحه غينيا بيساو، تقديراً لجهود سموه في ترسيخ العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وتعبيراً عن الاعتزاز بأواصر الصداقة الوثيقة التي تجمعهما. 

حضر اللقاء ومراسم تبادل الأوسمة كل من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
عمر سيسوكو امبالو
غينيا بيساو
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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