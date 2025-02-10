"أبوظبي للصحة العامة" يوفر 89 ألف جرعة من اللقاح الثلاثي للأطفال في 2024

قدم مركز أبوظبي للصحة العامة أكثر من 89,000 جرعة من اللقاح الثلاثي الفيروسي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسبع سنوات في إمارة أبوظبي خلال عام 2024 وذلك في إطار استراتيجيات المركز المستندة إلى الوقاية والوعي المجتمعي بهدف حماية المجتمع من الأمراض المعدية.





ويشمل البرنامج الوطني للتحصين جرعتين من اللقاح الثلاثي الفيروسي الأولى في عمر 12 شهراً والثانية في عمر 18 شهراً كما تقدم الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة جرعة إضافية مجانية للأطفال من عمر عام واحد إلى سبعة أعوام وذلك لتعزيز المناعة ضد الأمراض سواء تم تلقي اللقاح في السابق أو إذا أصيب الطفل بالمرض.





وتتوفر هذه الخدمة في 64 مركزاً صحياً ومنشأة صحية في أبوظبي والعين والظفرة وهي مستمرة خلال العام الدراسي 2024-2025 في المدارس الحكومية والخاصة حيث يتم استهداف الطلاب في الصفوف الأولى من الروضة والصف الأول الابتدائي.وقال الدكتور أحمد الخزرجي المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للصحة العامة: "نواصل جهودنا لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال تقديم التطعيمات كجزء أساسي من استراتيجيتنا للصحة العامة حيث إننا نعمل على تعزيز الوعي المجتمعي وتوفير حماية فعالة ضد الأمراض".





وتعد الحصبة من الأمراض شديدة العدوى إذ تنتقل عن طريق الهواء وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة ويُعتبر اللقاح الوسيلة الأكثر أماناً وفاعلية للوقاية منها حيث يحتوي على فيروسات مضعَّفة لتحفيز الجهاز المناعي.





ومن الأعراض الشائعة للمرض ارتفاع درجة الحرارة التي تبدأ في الظهور بعد 10 إلى 21 يوماً من الإصابة وقد تستمر 4 إلى 7 أيام كما تتضمن الأعراض الأخرى السعال وسيلان الأنف واحمرار العينين وبقع بيضاء داخل الفم فيما يظهر الطفح الجلدي بعد عدة أيام ويستمر من 5 إلى 6 أيام.