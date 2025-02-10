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علوم الدار

محمد بن راشد: 30 رئيس دولة و140 وفداً حكومياً يشاركون في القمة العالمية للحكومات

محمد بن راشد: 30 رئيس دولة و140 وفداً حكومياً يشاركون في القمة العالمية للحكومات
10 فبراير 2025 18:47

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بضيوف القمة العالمية للحكومات التي تبدأ غداً.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «نرحب بضيوف القمة العالمية للحكومات التي تبدأ غداً بمشاركة دولية قياسية عبر حضور أكثر من 30 رئيس دولة و140 وفداً حكومياً تضم 400 وزير سيتفاعلون مع رؤساء الشركات العالمية والمنظمات الدولية عبر أكثر من 200 جلسة في كافة القطاعات المستقبلية».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «الهدف واضح: تعزيز التعاون العالمي.. وبناء الخبرات.. وتطوير العلاقات.. واستلهام التجارب لتحسين حياة المجتمعات.. أهلاً بحكومات العالم في دبي والإمارات».

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