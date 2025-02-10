الثلاثاء 11 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بودكاست «توازن» لتعزيز منظومة الرفاه النفسي في دبي

بودكاست «توازن» لتعزيز منظومة الرفاه النفسي في دبي
11 فبراير 2025 01:02

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيران بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أطلقت هيئة الصحة بدبي، وسيلة تثقيفية إضافية إلى جانب باقة وسائلها المتنوعة، وهي بودكاست تحت اسم «توازن» خصصته لتعزيز منظومة الرفاه النفسي.
تشكل «توازن» منصة تجمع الخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب الشخصية، لطرح قضايا جوهرية مثل تنمية المرونة النفسية، والعلاج الشمولي، والنمو الشخصي، والوقاية الصحية، والابتكارات الرقمية في مجال الصحة، وغيرها من الموضوعات التي تعكس التزام دبي بجعل الرفاه النفسي إحدى ركائز استراتيجيتها للصحة العامة.
تتسم «توازن» في حواراتها - التي يقدمها الإعلامي الإماراتي سعود الكعبي- بالمناقشات الصريحة، المعززة للوعي وتنمية الذات والرفاه النفسي، على مستوى المجتمع.
وقال الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي، مدير إدارة حماية الصحة العامة، إن الرفاه النفسي لا يقتصر على مواجهة التحديات فحسب، بل يشمل تبنّي نهج استباقي يعزز جودة الحياة.
وأضاف أنه من خلال «توازن»، تتيح الهيئة مساحة للحوار الذي يتحول إلى خطوات عملية، تقدم للأفراد، المعارف والأدوات التي تمكنهم من بناء رحلتهم نحو صحة نفسية متوازنة بثقة ووعي.
من جانبها، أكدت الدكتورة هند العوضي، رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، أهمية دور المجتمع في دعم مسيرة الرفاه النفسي.

هيئة الصحة
دبي
الإمارات
هيئة الصحة في دبي
الصحة النفسية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
الرياضة
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
اليوم 13:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
اليوم 13:00
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
الرياضة
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
اليوم 12:45
7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»
الرياضة
7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©