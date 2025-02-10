بودكاست «توازن» لتعزيز منظومة الرفاه النفسي في دبي

دبي (وام)

أطلقت هيئة الصحة بدبي، وسيلة تثقيفية إضافية إلى جانب باقة وسائلها المتنوعة، وهي بودكاست تحت اسم «توازن» خصصته لتعزيز منظومة الرفاه النفسي.

تشكل «توازن» منصة تجمع الخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب الشخصية، لطرح قضايا جوهرية مثل تنمية المرونة النفسية، والعلاج الشمولي، والنمو الشخصي، والوقاية الصحية، والابتكارات الرقمية في مجال الصحة، وغيرها من الموضوعات التي تعكس التزام دبي بجعل الرفاه النفسي إحدى ركائز استراتيجيتها للصحة العامة.

تتسم «توازن» في حواراتها - التي يقدمها الإعلامي الإماراتي سعود الكعبي- بالمناقشات الصريحة، المعززة للوعي وتنمية الذات والرفاه النفسي، على مستوى المجتمع.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي، مدير إدارة حماية الصحة العامة، إن الرفاه النفسي لا يقتصر على مواجهة التحديات فحسب، بل يشمل تبنّي نهج استباقي يعزز جودة الحياة.

وأضاف أنه من خلال «توازن»، تتيح الهيئة مساحة للحوار الذي يتحول إلى خطوات عملية، تقدم للأفراد، المعارف والأدوات التي تمكنهم من بناء رحلتهم نحو صحة نفسية متوازنة بثقة ووعي.

من جانبها، أكدت الدكتورة هند العوضي، رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي بإدارة الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، أهمية دور المجتمع في دعم مسيرة الرفاه النفسي.