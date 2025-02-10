طلاب مؤسسة حمدان يمثلون الدولة في المسابقة الدولية FLL في هيوستن

دبي (الاتحاد)

حقق فريق مركز حمدان للموهبة والابتكار المركز الأول في التصفيات الوطنية لمسابقة «فيرست ليجو ليج» (FLL)، التي أقيمت في إمارة دبي بفندق رافلز. وبهذا الفوز، تأهل الفريق لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولة الدولية التي ستُقام في هيوستن، الولايات المتحدة الأميركية خلال أبريل 2025.

وهنّأ الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الطلبة الفائزين بالمركز الأول في التصفيات الوطنية لمسابقة «فيرست ليجو ليج» (FLL)، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس تميزهم وإبداعهم في مجالات العلوم والابتكار.