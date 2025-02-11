71 ألف ولي أمر مستخدم لتطبيق «سلامة»

هالة الخياط (أبوظبي)

أفاد مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» أن 71 ألف ولي أمر قاموا بتحميل تطبيق «سلامة» الذي يتيح معرفة حالة وتفاصيل الرحلات المدرسية الآنية للطالب، ووقت انطلاق كل رحلة واتجاهها ووقت صعود الطالب إليها أو النزول منها، مع خاصية الإبلاغ عن غياب الطالب.

ويساعد التطبيق أولياء الأمر في معرفة وقت الوصول أو ساعة الوصول المتوقعة إلى المدرسة أو المنزل، وإرسال الإشعارات عبر التطبيق قبل وصول الحافلة بوقت معين، مع توفير تفاصيل السائق والمشرفة وإمكانية التواصل المباشر مع كل من المشرفة والمشغلين.

وجاء إطلاق «أبوظبي للتنقل» لتطبيق «سلامة» انطلاقاً من دوره التنظيمي والإشرافي على نشاط قطاع النقل المدرسي في إمارة أبوظبي، والذي يندرج تحت نظام ذكي موحد ومتكامل لإدارة النقل المدرسي، تم تطويره بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة.

ويهدف التطبيق إلى الارتقاء بمستويات الأمن والسلامة للطلبة أثناء تنقلهم في الحافلات المدرسية، ورفع مستوى الطمأنينة لدى أولياء الأمور في قطاع النقل المدرسي، من خلال تعزيز التواصل بينهم وبين والمدارس.

وتتكون مخرجات التطبيق من نظام مركزي وتطبيقات ذكية مُتاحة لأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية والجهات المشغلة للنقل المدرسي والسائقين ومشرفات الحافلات، حيث يمكّن الجهات المعنية بالنقل المدرسي من مراقبة رحلة الطلبة وتنقل الحافلات المدرسية والتواصل معها بشكل آني على الطريق.

كما يمكّن المشرفة من تسجيل صعود الطالب إلى الحافلة ونزول الطالب منها ورفع تقرير عن حالة الرحلة المدرسية، ووضع أي ملاحظات في النظام الذكي حول أي أمر طارئ أثناء الرحلة، فيما تتم المتابعة من خلال مركز التحكم في المركز، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة تدعم عمليات تخطيط وتنفيذ وتطوير المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز أمن وسلامة الطلبة والارتقاء بجودة خدمات النقل المدرسي في إمارة أبوظبي.

وتوفر المنصة المركزية آلية لمراقبة وتقييم أداء الجهات المختصة في النقل المدرسي من خلال متابعة وصول الطلبة في الوقت المحدد، كما يراعي الازدحام المروري حول المدارس، حيث يقوم النظام باحتساب وقت بدء الرحلة بالفترة الصباحية منذ صعود أول طالب للحافلة ووقت إغلاق الرحلة، وكذلك وقت الخروج من المدرسة، بالإضافة إلى مراعاة الحركة المرورية أثناء أوقات الذروة أيضاً.

ونفذ المركز عند إطلاق التطبيق خطة تدريبية للجهات المعنية بتطبيق «سلامة»، شملت تنظيم (32) ورشة تدريبية حول النظام الذكي الجديد، وشارك فيها ممثلون عن (256) من المدارس الخاصة والحضانات و(768) من المشغلين ومنسقي حركة النقل المدرسي والمشرفات والمشرفين في مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

و دعا مركز النقل المتكامل أولياء الأمور والجمهور إلى التبليغ عن أي تجاوزات من قبل سائقي حافلات النقل المدرسي، أو في حال وجود أي ملاحظات على مستوى الحافلة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن والسلامة، من خلال الاتصال بمركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850.