آلية جديدة لتحويل الدعم للمستفيدين من «نافس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، آلية جديدة لتحويل الدعم المالي للمستفيدين من برنامج «نافس»، من خلال رقم الحساب الدولي (IBAN) الذي يوفره المستفيد، وذلك بدلاً من الدفع عن طريق بطاقة «نافس» للخصم المباشر. وتأتي الآلية الجديدة في إطار تحسين تجربة المستفيدين، وتسهيل عملية تسلم الدعم، وتجنب التأخير في تسلم مبالغ الانتفاع نتيجة تأخير تفعيل وتسلم البطاقة، أو تلفها أو فقدانها.

ودعا المجلس المستفيدين من برنامج «نافس» إلى تحديث بياناتهم للحساب الدولي المفعّل، خلال الأشهر الخمسة المقبلة، فيما بإمكان المواطن الذي لم يسجّل بعد أن يقوم بإضافة رقم الحساب البنكي الدولي في المكان المخصص له على حسابه الشخصي على منصة «نافس»، لكي يحصل على الدعم المالي عبر التحويل البنكي المباشر مهما كان المصرف الذي يتعامل معه المواطن.

ويبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 132 ألف مواطن، منهم 102 ألف يستفيدون من الدعم المالي لبرنامج «نافس» حتى نهاية شهر يناير الماضي، من ضمنهم 92 ألفاً قاموا بتسجيل رقم الحساب البنكي الدولي للاستفادة من الآلية الجديدة للدفع، حيث تمّ تحويل منافع الشهر الماضي لأكثر من 22 ألف مستفيد منهم كمرحلة أولى.