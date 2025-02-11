مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم الأول من ‎القمة العالمية للحكومات  2025

انطلقت اليوم، أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2025 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري في دبي، بمشاركة دولية قياسية ورؤساء دول وحكومة ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات عالمية إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.