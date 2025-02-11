انطلقت اليوم، أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2025 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري في دبي، بمشاركة دولية قياسية ورؤساء دول وحكومة ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات عالمية إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.
مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم الأول من #القمة_العالمية_للحكومات 2025@WorldGovSummit#WorldGovSummit #WGS25 https://t.co/4RiMc2bx14— مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) February 11, 2025
#محمد_بن_راشد و #منصور_بن_زايد وخالد بن محمد بن زايد يحضرون جلسات #القمة_العالمية_للحكومات@WorldGovSummit#WorldGovSummit #WGS25#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/DYaCJdVady— مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae) February 11, 2025